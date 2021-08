My Hero Academia 322: una dura battaglia che non finirà mai?

La speranza sembrava essersi affievolita, eppure una mano è giunta per riaccendere quella fiamma. Deku è in uno stato critico ma l'aiuto dei suoi amici può riportarlo sui binari giusti. My Hero Academia 322 porta a conclusione una delle fasi più dure per il protagonista.

La stretta di mano volante di Iida sembra aver temporaneamente fermato Izuku Midoriya dalla fuga. Il protagonista di My Hero Academia vuole però liberarsi, ma non ne ha più le forze, quando viene trascinato verso il basso dal peso del suo compagno di classe. Uraraka ha infatti disattivato il suo potere e c'è Kirishima a terra per afferrarli entrambi. Deku si ritrova poi faccia a faccia con Bakugo, che a cuore aperto rivela il perché dei suoi comportamenti da bullo verso di lui per tutti quegli anni.

Alla fine, il giovane eroe esplosivo si scusa chiamando Deku "Izuku". Anche il protagonista di My Hero Academia chiede scusa agli altri per le sue parole, crollando poi per la stanchezza e risvegliandosi davanti alla Yuei con l'eroina Tredici. La scuola è diventata una fortezza che accoglie tanti civili, ma questi non sono particolarmente felici di vedere Deku. Tutti hanno capito che è lui il ragazzo inseguito da Shigaraki e non vogliono correre rischi.

Deku fa per andarsene, girando le spalle, ma Uraraka lo blocca prendendolo per mano. La ragazza è decisa a salvare gli eroi che hanno bisogno di aiuto, con la sua espressione che conclude My Hero Academia 322.