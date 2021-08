My Hero Academia 322: l'emozionante confronto tra due eroi con i colori di Hexamandle

Il capitolo 322 di My Hero Academia ha mostrato un emozionante confronto tra due personaggi, in quella che molti ritengono essere la migliore saga dell'opera di Kohei Horikoshi. Il mangaka del resto sta dando il massimo sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura dei dialoghi ai disegni, e ovviamente dove non arriva l'autore, arrivano i fan.

Nonostante My Hero Academia sia illustrato in maniera sublime, infatti, molti lettori preferiscono i colori al classico aspetto bianco e nero dalle tavole, ma per ovvie ragioni di tradizione e tempo l'autore non può pubblicare i capitoli della serie in full color. Fortunatamente però esistono artisti come Hexamendle, che settimana dopo settimana colorano ogni tavola dell'opera di Horikoshi.

In calce potete dare un'occhiata all'emozionante confronto tra Deku e Bakugo mostrato nel capitolo 322, questa volta completamente a colori grazie agli sforzi dall'artista statunitense. In attesa di vedere questa scena animata nella settima stagione della serie di BONES, il lavoro di Hexamendle rappresenta un ottimo compromesso per migliaia di appassionati.

E voi cosa ne dite? Preferite le tavole a colori o quelle in bianco e nero? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il manga di My Hero Academia è in pausa a causa del Festival dell'Obon, e che tornerà con un nuovo capitolo domenica 22 agosto su MangaPlus.