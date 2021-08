My Hero Academia 322 mostra il vero aspetto di Thirteen: ecco il volto dell'eroina!

Il capitolo 322 di My Hero Academia ha mostrato per la prima volta il vero aspetto di Thirteen, insegnate del Liceo Yuei e rinomata Pro Hero. Nel corso degli ultimi anni l'autore Kohei Horikoshi aveva rivelato pochissimi dettagli sull'eroina, ma nell'ultimo capitolo abbiamo finalmente potuto vedere chi si nasconde sotto la maschera.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al vero volto dell'eroina, mostrato per la volta dopo anni di serializzazione. Le ultime informazioni su Thirteen risalivano al 2019, quando Horikoshi dichiarò che il Pro Hero in questione era una donna, ma ora finalmente sappiamo che si tratta di una ragazza sui trent'anni con i capelli corti.

Thirteen è una Pro Hero specializzata in missioni di ricerca e salvataggio, apparsa per la prima volta nel capitolo 3 del manga di My Hero Academia. Pur non essendo nella parte alta della classifica dei migliori Pro Heroes giapponesi, la ragazza ha partecipato a diverse missioni di estrema importanza, tra cui quella dell'attacco all'ospedale di Jaku nell'arco narrativo del Fronte della liberazione del paranormale.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il suo aspetto? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il manga di My Hero Academia è in pausa, e che l'uscita del capitolo 323 è fissata per domenica 22 luglio 2021, sempre su MangaPlus.