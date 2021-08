My Hero Academia 322, odiato da tutti: chi salverà Deku?

Le capacità narrative di Kohei Horikoshi si sono finalmente rivelate a piena potenza nell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, una saga che sta riservando momenti emozionanti ed estremamente commoventi. Deku, infatti, sta affrontando la sua battaglia più dura, quella che un eroe non vorrebbe mai combattere.

Solo il contributo di Bakugo poteva davvero convincere Midoriya a desistere dal tentativo di risolvere la faccenda con Shigaraki da solo. Con un capitolo straordinario, l'autore è riuscito a far arrivare al suo protagonista tutti i sentimenti dei suoi amici e compagni di classe, tuttavia la vera sfida per la classe 1-A si è appena palesata.

Non appena arrivati alla scuola, ormai blindata come un bunker da difesa contro i Villain, Deku e i suoi amici si sono trovati di fronte ad una folla arrabbiata proprio contro il nuovo possessore del One For All. La notizia che lui sia l'erede di All Might si è sparsa al pubblico e la gente, esasperata e preoccupata, ha riverso tutte le loro paure proprio nei riguardi di Midoriya, considerato il colpevole di tutti i trambusti. Proprio quando Izuku stava per andarsene nuovamente, Uraraka lo ferma e tramite le sue parole Horikoshi tratta un tema davvero delicato: a chi tocca salvare gli eroi quando sono loro ad aver bisogno di aiuto?

My Hero Academia sta dunque trattando temi delicati e complessi, merito di un autore che sta davvero dando il meglio di sé. E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.