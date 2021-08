My Hero Academia 322: la risolutezza di Uraraka, l'eroina più coraggiosa

Nel corso dell'opera abbiamo assistito alla perentoria evoluzione dei vari protagonisti: dall'immersione nell'oscurità di Deku, alla leadership conquistata da Kacchan, passando poi per la sicurezza trovata da Uraraka. Proprio quest'ultima, nelle vignette finali di My Hero Academia capitolo 322 si è resa protagonista di un gesto d'estrema dolcezza.

La lotta tra la Classe 1-A e Dark Deku è giunta al termine, con quest'ultimo uscito sconfitto in seguito a una combo pazzesca realizzata da Ochaco, Bakugo, Ashido e Iida. Seppur non ancora convinto al 100%, Midoriya si lascia portare alla sua vecchia casa, il Liceo Yuei. L'accoglienza, però, non è delle migliori.

Arrivati all'ingresso dell'accademia, profondamente rinnovata a causa della situazione di grave pericolo, a dare il benvenuto ai ragazzi vi è un folto gruppo di cittadini residenti, i quali, intuendo che Deku sia la persona cercata da Shigaraki, attuano una rivolta.

Accolti allo U.A. Highschool per sfuggire ai villain, i cittadini sono ora furiosi: se Deku dovesse mettere piede all'interno dell'accademia, allora tutti loro si troverebbero a rischio. Comprendendo la veridicità di queste parole, Midoriya, scuro in volto, si volta pronto ad andarsene, ma è a quel punto che interviene Ochaco.

Con grande sicurezza, l'eroina afferra la mano del suo amico, e con delle parole dalla semplicità struggenti lo rassicura. "Hey, è tutto ok". Dal suo primo giorno all'accademia, Uraraka è profondamente cambiata, forse proprio grazie alla presenza di Midoriya. La ragazzina insicura non esiste più, ora è una coraggiosa eroina. D'altronde, "quando gli eroi hanno bisogno di protezione, chi sarà li per proteggerli?".

Bakugo è in tendenza su Twitter, nel capitolo 322 di My Hero Academia il giovane eroe ha parlato a cuore aperto.