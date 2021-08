My Hero Academia 322: tutta la risolutezza di Uraraka in una tavola a colori

La storia di My Hero Academia non è mai stata così intensa e dinamica, soprattutto ora che il fronte degli eroi stenta a restare unito dopo i disordini e il caos portato avanti dall'alleanza criminale. Ciò di cui la società ha bisogno è di individui risoluti proprio come Uraraka, protagonista dell'ultimo capitolo del manga.

Lo scorso capitolo è stato davvero emozionante grazie al climax del confronto tra Deku e i suoi compagni di classe. Una missione, quella della classe 1-A, resa possibile grazie a Bakugo che a cuore aperto si è scusato con l'amico e rivale di sempre per averlo trattato in malamente fino a quel momento.

Non da meno, tuttavia, è stato il ruolo di Uraraka a cui Kohei Horikoshi ha affidato un tema quanto importante e delicato: a chi tocca proteggere gli eroi quando sono loro ad aver bisogno di essere protetti? Attraverso una tavola straordinaria, la stessa allegata in calce alla notizia e che i ragazzi di hexamandle hanno colorato per l'occasione, l'autore ha impedito a Deku di andarsene proprio grazie alla risolutezza di Ochako.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per conoscere la decisione di Midoriya dal momento che la rivista Weekly Shonen Jump si è presa una breve pausa. E voi, invece, cosa ne pensate di questa tavola a colori? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.