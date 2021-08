My Hero Academia 322 spoiler e immagini: sentimenti esplosivi

Il percorso dark di Deku iniziato in My Hero Academia 306 ha preso una brutta piega per il giovane eroe. Per fortuna al suo fianco ci sono tanti altri personaggi in grado di aiutarlo che hanno preso le redini della situazione.

È stata una lunga battaglia, ma alla fine Iida ha afferrato la mano di Deku. Come si concluderà questa battaglia? Gli spoiler di My Hero Academia 322 sono apparsi in rete con immagini e ci spiegano come continuerà la storia.

Deku vuole liberarsi da Iida ma non ha più forze, mentre Uraraka disabilita il suo potere facendo precipitare entrambi. Kirishima afferra appena in tempo entrambi, e tutti si riuniscono intorno ai loro compagni di classe. Bakugo è uno di coloro che vuole esprimere i suoi sentimenti, ricordando a Deku le parole dette durante la battaglia con Shigaraki: "Non cercare di fare tutto da solo". Deku infatti non vuole disturbare nessuno e sa che le cose non potranno tornare come prima, ma i suoi amici cercano di fargli cambiare idea.

Bakugo spiega tutti i suoi pensieri e perché è stato un bullo con lui, approfondendo il suo rapporto col protagonista di My Hero Academia. Ora però ha capito e si scusa con l'amico chiamandolo "Izuku" e non Deku. Il ragazzo continua a parlare, dicendo che le sue scelte non sono state sbagliate, ma comunque ci sono cose che non può fare da solo. Dato che Bakugo aspira a diventare come All Might, anche lui si farà carico di alcuni oneri.

Deku si scusa e quasi sviene, con tutti ormai stanchissimi. Deku rinviene e vede Tredici senza elmo, ci sono problemi con alcuni estremisti anti-eroi ma molti si stanno arrendendo e la situazione si sta placando. Il viaggio di Izuku ha davvero aiutato gli altri colleghi e la polizia a calmare la situazione. La barriera alla Yuei è attiva e sembra un'enorme fortezza. Alcuni civili si lamentano per la presenza di Izuku dato che è lui il bersaglio ufficiale di Shigaraki, ma Present Mic tenta di tranquillizzare tutti.

Deku inizia a camminare per allontanarsi, ma Uraraka lo prende per mano e lo ferma. Con Iida e Bakugo, dice "Chi salverà gli eroi quando sono nei guai?", chiudendo questo capitolo 322 di My Hero Academia.