My Hero Academia 323: data di uscita e teorie, l'inizio di un nuovo arco?

La situazione sembrava destinata ad andare sempre peggio, in una spirale di disperazione e distruzione continua. Deku era arrivato a un punto in cui rischiava di non poter tornare più indietro, ma come lui ha salvato tante persone tra i civili, altri eroi di My Hero Academia sono arrivati a salvare lui.

Quegli eroi sono stati i suoi compagni di classe della 1-A, quei ragazzi con cui ha stretto dei legami importanti nel corso dell'ultimo anno. Uraraka e gli altri non si erano rassegnati, decidendo di impedire al protagonista di My Hero Academia di fare tutto da solo. La battaglia, le loro parole e i loro gesti, più l'affaticamento importante di Deku hanno fatto il resto, convincendo il ragazzo a tornare sui propri passi.

Ora che è tornato alla Yuei, cosa accadrà in My Hero Academia 323? Deku è al sicuro, nonostante qualche mugugno da parte dei civili nella fortezza. L'azione non ci sarà probabilmente per un po', e ciò potrebbe innescare due mini archi: o Deku dovrà parlare con All Might e gli altri per capire cosa fare in futuro oppure passeremo un po' di tempo insieme ai villain. C'è anche da dirimere la questione sugli heroes provenienti dal resto del mondo di My Hero Academia, che faranno sicuramente la loro comparsa.

C'è infatti ancora da chiarire la posizione e il ruolo di alcuni di loro, da Dabi all'evaso Stain e tanti altri ancora. Il momento della battaglia frontale tra i due schieramenti sembra non essere ancora giunto, quindi potrebbe volerci un po' prima di vedere altre missioni. My Hero Academia 323 arriverà il 22 agosto 2021 alle 17:00 su MangaPlus.