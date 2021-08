My Hero Academia 323: un discorso che smuove i cuori

Una battaglia è finita, ma la guerra non lo è di certo. Il protagonista di My Hero Academia l'ha scoperto praticamente subito, una volta rimesso piede a casa sua. Deku sembra in difficoltà ancora una volta, ma c'è qualcuno che è deciso a salvarlo a ogni costo.

Partendo con un flashback, il capitolo 323 di My Hero Academia mostra ancora una volta il discorso della classe 1-A col preside Nezu. Prima di andare a recuperare Deku in giro per il paese, Iida e gli altri hanno chiesto delucidazioni al preside della 1-A sullo stato della scuola. Nezu spiega immediatamente tutte le contromisure prese per arginare i poteri nemici e limitarli, così come le vie di sicurezza ideate per i civili che non resteranno a combattere.

Si passa poi al presente, che ci riporta al finale dello scorso capitolo di My Hero Academia. Come spiega Tredici ancora a volto scoperto, non sono in molti ad aver accettato il ritorno del protagonista tra le mura della scuola. Tutti sanno infatti che è bersagliato e non vogliono quindi averlo intorno. Best Jeanist e Present Mic provano a spiegare la situazione senza successo, ma Uraraka prende le redini della situazione e strappa di mano il microfono al professore. Librandosi in aria, spiega la situazione a tutti e riesce a smuovere il cuore di una delle civili che Deku ha salvato qualche giorno prima.

Con quel piccolo passo, la folla si calma. Uraraka è riuscita a salvare Deku e la sua permanenza alla Yuei con le sue parole?