My Hero Academia 323: l'eroina più dolce, la determinazione di Uravity

Uniti ancor prima di accedere ufficialmente al Liceo Yuei, Ochaco Urarka ha scritto un nuovo, emozionante capitolo del suo rapporto unico con Izuku Midoriya. Ancora una volta, Uravity ha salvato il suo amico, rendendosi protagonista di un gesto d'immane gentilezza. Ecco quanto fatto dall'eroina più dolce di My Hero Academia.

Gli aspiranti eroi della Classe 1-A del Liceo Yuei sono finalmente riusciti a riportare indietro il loro amico Deku, ma a quanto pare è insorto un nuovo, grave problema. I cittadini residenti all'accademia si sono resi conto che Midoriya è il ragazzino cercato da All For One e Tomura Shigaraki e, nonostante le parole di Best Jeanist, non accettano in alcun modo la sua presenza. D'altronde, il Preside Nezu aveva promesso loro sicurezza, cosa impossibile con Izuku nei dintorni.

Quando la folla si fa sempre più minacciosa, il Danger Sense avverte Deku del pericolo imminente, che di tutta risposta, impaurito, fa un passo indietro. Guardando il suo amico inerme, Uraraka prende di nuovo la situazione in mano.

Con un balzo, Uravity si appropria del microfono di Present Mic e, sospesa a mezz'aria, ricorda a tutti che Midoriya è solamente un ragazzino spaventato, un giovane, aspirante eroe disposto a tutto pur di salvare la popolazione e la Hero Society.

Ancora una volta è stata Ochaco a proteggere Midoriya, colui che un tempo le ha dato la giusta motivazione per diventare l'eroina determinata che è oggi. E voi cosa ne pensate del coraggio di Uravity? Pensate che un giorno la romance con Deku andrà a buon fine?

Vi lasciamo a teorie e data di uscita di My Hero Academia 324: ora si gioca in difesa? Ecco la risolutezza di Uraraka in una splendida tavola a colori realizzata da Hexamendle.