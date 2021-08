My Hero Academia 323, lo shock di una madre: la reazione strappalacrime al ritorno di Deku

Izuku Midoriya è cambiato molto nel corso dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, ma al di fuori di una manciata di eroi e della Classe 1-A, non sono stati in molti a vedere la "trasformazione" del protagonista. Il capitolo 323 del manga, pubblicato domenica 23 agosto su MangaPlus, ha soddisfatto parzialmente la curiosità dei fan, mostrando alcune reazioni inattese.

Nel capitolo 323 di My Hero Academia, Midoriya viene riportato all'interno del Liceo Yuei, ora diventato una straordinaria fortezza difensiva in grado di muoversi, in cui la polizia ha trasferito gran parte dei cittadini. Le mura sollevate su richiesta del Preside Nezu hanno lo scopo di proteggere gli innocenti dagli attacchi di All for One, ma sin dall'inizio dell'ultimo capitolo è chiaro che non tutti vedono di buon occhio il ritorno del possessore di One for All.

Mentre Izuku rientra a scuola, distrutto per via delle decine di combattimenti affrontati durante il suo periodo da vigilante, molti cittadini si dicono contrari, visto che dare rifugio alla preda di Shigaraki significherebbe mettere a repentaglio la vita di altri cittadini innocenti. Tra questi è presente anche Inko Midoriya, la madre di Deku, che per la prima volta ha modo di rivedere il proprio bambino.

Deku è pieno di ferite, gli abiti sono stropicciati e sporchi di fango, e il suo volto è impaurito e sconvolto a causa della reazione degli altri cittadini. Inko scoppia in lacrime e cerca di raggiungere il figlio, ma viene fermata dalla madre di Bakugo, che le consiglia di fare attenzione e di non gettarsi in mezzo alla folla a testa bassa. Quando Uraraka spiega cosa ha dovuto affrontare Midoriya, la madre non può far altro che continuare a piangere, pensando a quante volte il proprio figlio potrebbe aver rischiato la vita.

Spesso e volentieri i punti di vista dei personaggi secondari vengono tralasciati, ma l'ultimo capitolo di My Hero Academia ha l'obiettivo di far capire che Deku è prima di tutto un ragazzino di sedici anni, e che ciò che i cittadini ed eroi gli stanno chiedendo è tutt'altro che normale.

My Hero Academia tornerà con il capitolo 324 domenica 29 agosto, sempre alle ore 17:00 su MangaPlus. Tra pochi giorni, dunque, potremmo assistere ad un vero e proprio confronto tra madre e figlio.