My Hero Academia 323 spoiler: un primo passo fondamentale verso la pace?

Deku è sfinito dopo un mese fibrillante e ricco di insidie, ma alla fine ha potuto contare sulle persone a lui care. È finito un piccolo ciclo in My Hero Academia, ma le sue conseguenze non fanno tardi a palesarsi, come raccontano gli spoiler di My Hero Academia capitolo 303.

La risoluzione di Uraraka ha portato Deku alla Yuei, ma adesso c'è il problema dei civili. Il capitolo 303 di My Hero Academia si intitola "Un passo" e parte con un breve flashback che ha coinvolto il preside Nezu. Prima di andare a cercare Deku, la classe 1-A parla con il preside riguardo la barriera della Yuei, dato che è importante dimostrare a tutti la sua efficacia. Iida pensa che questa sarà sufficiente a calmare i civili una volta che Deku farà ritorno a scuola, ma Nezu non concorda col capoclasse. Deku è fondamentale per la lotta ai villain e va difeso adeguatamente, iniziando a spiegare il sistema difensivo.

La Yuei si è divisa in scomparti, ognuno dei quali è collegato agli altri con dei dispositivi di trasporto meccanici e difesi con sensori che riescono a rilevare qualsiasi movimento. Se dovesse accadere qualcosa, tutte le sezioni verrebbero trasportate sottoterra e collegate a varie aree del paese raggiungibili rapidamente. Kaminari dice che tutto questo sembra tratto da un film di fantascienza con i robot. Il preside continua a spiegare di aver integrato altre protezioni, tra cui un substrato di terra che circonda l'accademia che è stato riempito di 3000 lastre di metallo che rileveranno qualsiasi anomalia, attivando il sistema di sicurezza. Le piastre serviranno a ritardare l'attacco dei villain, in particolare il quirk di Shigaraki, dando così il tempo necessario per evacuare i civili. Tokoyami dice che il preside ha davvero preso tutte le precauzioni possibili.

Nel presente di My Hero Academia 303, Deku è circondato dai civili che non si sentono al sicuro per il ritorno dell'hero. Nella folla si intravede anche la madre del protagonista, insieme ai genitori degli altri studenti. Numero 13 rivela che non molti si sono lasciati convincere dal discorso del preside Nezu, ma a quel punto interviene Best Jeanist. L'hero professionista però ancora non riesce a ottenere buoni risultati, con molti civili che si arrabbiano ancora di più, dicendo che gli eroi hanno fallito ancora una volta e ora corrono il rischio di essere attaccati.

Mentre i civili urlano, Uraraka usa il suo potere per volare e parlare con tutti. La ragazza, non con semplicità, riesce a convincere qualche astante, grazie anche all'aiuto di qualcuno di questi che è stato salvato proprio da Deku. La folla si calma e sembra pian piano accettare la situazione, compiendo il primo piccolo passo verso la prossima fase di My Hero Academia. Secondo il preside Nezu, Deku riuscirà a diventare un eroe ancora più bravo di All Might.