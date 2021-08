My Hero Academia 324: lacrime, fango e un discorso toccante

Kohei Horikoshi l'aveva detto: tenete d'occhio Ochako Uraraka. La ragazza di My Hero Academia ha preso per mano Deku e gli ha imposto di restare alla Yuei per riprendersi dopo tutto quello che ha passato. Ma anche a scuola sembrano esserci ostacoli che, ancora una volta, è l'eroina che cerca di superare completamente.

Con il pubblico che non cerca neanche di ascoltare Best Jeanist e Present Mic, è Uraraka a prendere in mano la situazione. Col microfono tra le mani, ha dato vita a un brillante discorso in capitolo 323, discorso che ha visto un importante proseguimento anche nel capitolo 324 di My Hero Academia. I civili hanno iniziato a cedere dopo la prima fase, anche se non tutti sono ancora convinti di accettare Deku alla Yuei.

Ma Uraraka continua, ricordando anche il proprio passato, quando osservava di più le espressioni del pubblico che quella degli eroi. Chi era intorno era importante ed è da qui che è nata la voglia di Uraraka di salvare anche gli altri eroi. I civili però non vogliono ridursi a un ammasso di sangue e fango come Deku, per questo Uravity avvisa che non sarà necessario e che saranno gli eroi a farsi carico di tutto. Ma in ogni caso, non possono caricare tutto sulle spalle di Deku, che è solo uno studente.

Mentre il protagonista di My Hero Academia comincia a piangere, ricordando anche il suo primo incontro con Uraraka, la ragazza continua nel suo discorso chiedendo ai civili di lasciare che Deku si riprenda per un po'. Il ragazzo scoppia in lacrime davanti a tutti, mentre Kota e la ragazza che aveva salvato qualche capitolo prima si avvicinano a lui, chiudendo il capitolo di My Hero Academia.