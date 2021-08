My Hero Academia 324 è su MangaPlus: la dichiarazione di una giovane eroina

Grande protagonista degli ultimi capitoli di My Hero Academia è Ochaco Uraraka, aspirante eroina che sta dimostrando una passione e una determinazione senza eguali. Dopo aver convinto il suo grande amico Midoriya a fare ritorno in accademia, ora Uravity sta tentando di convincere la folla inferocita: basteranno le sue toccanti parole?

Il capitolo 324 di My Hero Academia, arrivato da pochissimo su MangaPlus, pone ancora Uraraka al centro degli eventi. Mentre ricorda il suo passato e il motivo che l'ha spinta a voler intraprendere la strada dell'Hero, la ragazza tiene un toccante dibattito dinanzi ai cittadini attualmente residenti allo Yuei.

Uravity ha scelto di diventare un'eroina poiché, da bambina, amava vedere le persone felici. Il motivo per cui ora combatte con tanto fervore, dunque, è per riportare il sorriso nella società, per tornare a sorridere insieme ai suoi amici.

Mentre riflette su questo aspetto, Ochaco tenta di convincere la folla che Deku, da solo, ha cercato di caricarsi sulle spalle tutto il peso della società degli eroi. I presenti, però, non dovrebbero dimenticarsi che è ancora solamente un liceale, che ha molto da imparare e che ora ha un disperato bisogno di riposarsi e recuperare le energie spese.

Ascoltando le toccanti parole della sua amica, Midoriya cade in ginocchio in un mare di lacrime, finalmente conscio di quello che sta accadendo. My Hero Academia non è la storia di come lui sia divenuto il più grande tra gli eroi: My Hero Academia è la storia di come tutti loro siano divenuti i più grandi eroi della Hero Society.



Vi lasciamo ricordandovi che My Hero Academia School Brief, la serie spin-off, continuerà con la sesta light novel.