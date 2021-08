My Hero Academia 324 spoiler e immagini: la dichiarazione e le lacrime di Uraraka

La fine della battaglia con Deku ha sicuramente portato alla fine di una fase, ma tutto è ben lontano dal concludersi. My Hero Academia ha portato altra agitazione anche nelle mura della Yuei dopo la rivolta civile che si è intensificata nel corso delle ultime pagine.

A fermare tutto c'è stata Ochako Uraraka, determinata a convincere i civili a riaccogliere Deku tra le mura ora super fortificate della scuola. L'eroina è stata protagonista degli scorsi capitoli ma non si ferma qui, come dimostrano gli spoiler e le immagini di My Hero Academia 324.

Ciò che è stato fatto nello scorso capitolo non è bastato e quindi Uraraka sta ancora continuando a parlare alla folla, menzionando i suoi desideri e di come abbia sempre adorato vedere la gente felice. Ricorda quindi alcuni momenti dell'infanzia dove era con i genitori a osservare le gesta degli eroi, e lei era contenta nel vedere tutti sorridenti. Mentre Uraraka continua a parlare, gli altri iniziano a vedere in che stato è davvero Deku, stanco, sfinito e indebolito.

Inizia poi a parlare la ragazza con un quirk animale che Deku ha salvato qualche notte prima, dicendo come lui l'abbia salvata e poi si sia lanciato di nuovo a combattere contro i villain. Improvvisamente un uomo fa un passo avanti e chiede se anche loro dovranno ricoprirsi di fango e sangue. Uraraka risponde però di no, ma che dovranno soltanto dare del tempo a Deku per riprendersi e riassestarsi. Vista la determinazione di Uraraka, gli altri studenti sono sorpresi. Iida dice poi a Deku che Uraraka sta facendo del suo meglio per proteggere il sorriso di tutti.

In quel momento, Deku inizia a piangere e chiama Uraraka, che continua a fare il suo discorso. Poi, Uraraka menziona le difficoltà nel calmare i civili, dato che gli eroi stessi sono spaventati, il che li mette nella stessa posizione degli altri. Poi la ragazza chiede chi salverà gli eroi che sono spaventati. Qualche secondo dopo, lei chiede aiuto ai civili per superare insieme questa difficoltà, così da poter tornare tutti a sorridere. Per un attimo però le torna in mente Toga, ma continua a parlare chiedendo ai civili di rimanere al fianco di Deku, spiegando come lui si stia portando tutto il peso sulle spalle a causa del suo potere, ma che comunque ha bisogno di aiuto dato che è soltanto un liceale.

In quel momento, Deku ricorda il suo primo incontro con Uraraka e si inginocchia, scoppiando a piangere. In quello stesso momento, Uraraka escalama che Deku deve rimanere alla Yuei. Dopo, Deku menziona come questa sia la storia in cui lui diventerà il più grande degli eroi e di come, allo stesso modo, anche gli eroi lo diventeranno. Nel frattempo, Nezu ricorda le difficoltà del fare il primo passo verso la comprensione. Sul finale del capitolo di My Hero Academia 324, Kota e la donna che Deku ha salvato si avvicinano al ragazzo, che sta ancora piangendo a terra.