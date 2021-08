My Hero Academia 324 teorie e data di uscita: ora si gioca in difesa?

Sono occorsi molti eventi negli ultimi mesi in My Hero Academia. La società giapponese è stata completamente ribaltata tra guerre, evasioni, vittorie e sconfitte, pattugliamenti e invasioni, fughe e interventi. Deku ha provato a farsi carico di tutto questo, logorandosi piano piano sia psicologicamente che fisicamente.

La battaglia con la 1-A al Ground Zero di Kamino l'ha convinto però a tornare alla Yuei, in modo tale da riprendersi per tornare in battaglia. Grazie alla determinazione di Ochako Uraraka, anche le prime problematiche con i civili sembrano essere risolte: questi, infatti, si erano radunati nel cortile della Yuei furiosi per il ritorno del protagonista di My Hero Academia che sapevano essere un bersaglio di All for One. Piano piano tutti si sono convinti, e ora si apre una nuova stagione per Deku al liceo.

Arrivato nella struttura, in My Hero Academia 324 vedremo probabilmente il ragazzo alle prese con la madre, All Might e forse anche con Bakugo. Il ragazzo deve chiarire i suoi pensieri e la situazione in particolare col suo mentore, che aveva abbandonato pochi giorni prima. Sarà comunque un altro capitolo di dialoghi, con un finale che potrebbe anche riservare il ritorno dei villain oppure un piano imbastito dagli eroi.

My Hero Academia 324 esordirà su MangaPlus domenica 29 agosto 2021 alle 17 in varie lingue.