My Hero Academia 325: il commovente incontro tra Deku e il suo fan numero 1

Gli ultimi eventi di My Hero Academia hanno profondamente segnato l'esistenza di Izuku Midoriya. Convinto di doversi allontanare dal Liceo Yuei per preservare la sicurezza dei suoi compagni e del suo mentore, Deku ha intrapreso un cammino oscuro e solitario, per poi essere salvato proprio dalla Classe 1-A, dopo una serie di discorsi commoventi.

Tornati vicino all'accademia i protagonisti si sono però ritrovati di fronte ad una folla di cittadini preoccupati del ritorno del giovane Hero, che potrebbe effettivamente mettere a rischio la vita di tutti essendo l'obiettivo principale di Shigaraki ed All For One. Guidata dai sentimenti che prova nei confronti del protagonista, Uraraka pronuncia quindi un discorso a dir poco commovente, che muove i cuori dei presenti.

Tra gli spettatori ad essere più toccati dalle parole della giovane Ochaco si trovano la donna che Midoriya aveva salvato nel capitolo 310, e il piccolo Kota. È proprio il fan numero uno di Deku ad aprire il capitolo 325 mentre corre ad abbracciare il suo eroe preferito per dirgli quanto gli sia vicino e lo sostenga. Horikoshi riesce nuovamente a colpire emotivamente i lettori, con tavole pervase da lacrime e parole di affetto. Un momento che riaccende la fiamma dell'eroe in Deku, il quale poco dopo promette ad un ragazzo che la vita tornerà come prima, che loro riusciranno ad eliminare la minaccia dell'Unione dei Villain.

