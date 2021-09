My Hero Academia 325, Midoriya: la promessa di un eroe in lacrime

Il pesante fardello del One For All ha lentamente portato Deku allo stremo, sia mentalmente che fisicamente. Quasi sul punto di cadere nell'oscurità, però, il protagonista di My Hero Academia è stato salvato dai suoi compagni di classe, e ora sembra pronto per rimettersi in gioco. Ecco la sua nuova, commovente promessa!

Dopo aver affrontato gli amici della Classe 1-A, Midoriya è stato riportato allo U.A. Highschool, dove però l'accoglienza non è stata delle migliori. Riconoscendolo come il ragazzo cercato da Tomura Shigaraki, i residenti dello Yuei hanno infatti manifestato contro il suo ritorno.

A placare la folla inferocita e a far aprire loro gli occhi ci ha pensato Ochaco Uraraka, che con un lungo e toccante discorso ha convinto i presenti a sostenere gli eroi ancora rimasti in circolazione e a non intralciare la strada di Deku, il quale ha un disperato bisogno di rifocillarsi.

Ascoltando il discorso della sua amica, e commosso per l'intervento di Kota e della ragazza salvata qualche tempo prima, con le lacrime agli occhi Izuku fa una promessa. L'erede di All Might giura a se stesso che, con il contributo dei suoi compagni, farà di tutto per riportare la società degli eroi al suo status quo, ossia ai tempi in cui tutti potevano sorridere senza paura.

Ma davvero Deku e compagni riusciranno a sconfiggere l'esercito guidato da Shigaraki e All For One? Vi lasciamo a spoiler e immagini su My Hero Academia 326 e al triste isolamento di un iconico Pro Hero.