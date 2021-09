My Hero Academia 325: il potere nascosto del One For All

Finalmente Midoriya è diretto verso il Liceo Yuei, al fianco dei suoi compagni. Dopo il toccante discorso di Uraraka, e la decisa promessa di Deku, la folla di cittadini preoccupati ha fatto spazio al giovane Hero, consentendogli di tornare nell'edificio. Ad osservarli ci sono i Pro Hero Endeavor e Hawks, il quale riflette su quanto appena visto.

La scelta di allontanarsi da tutto e da tutti per preservare la loro sicurezza ha condotto Deku verso un cammino oscuro, quasi come se fosse divenuto un Vigilante, un anti eroe solitario. Fortunatamente l'intervento di Bakugo, Ochaco, Iida e di tutti gli altri lo ha riportato ad essere il solito Midoriya, sebbene abbia ottenuto un nuovo "potenziamento", stando almeno alle parole di Hawks.

Il Pro Hero infatti nota che il One For All è un network, una rete di potere che riesce ad unire nel profondo i cuori delle persone. "Ha legato All Might a Midoriya. La Classe 1-A ha poi cercato di riportare Midoriya nella rete. E Gravity ha stabilito un legame tra queste persone e Midoriya."

Da sempre nelle storie di supereroi il sostegno dei cittadini ricopre un ruolo fondamentale, non solo per la narrativa in sé, ma per la crescita del protagonista, per la presa di coscienza di enormi responsabilità, sostenibili grazie alla fiducia che le persone nutrono nei suoi confronti. Un ulteriore passo importante per Deku, che, come sappiamo, diventerà il migliore degli eroi.

La visione di Hawks potrebbe essere giusta. Ricordiamo infine che questa settimana il manga di My Hero Academia è in pausa.