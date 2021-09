My Hero Academia 325: I protagonisti studiano un piano per i Nomu

Mentre è già disponibile il capitolo 326 di My Hero Academia su Mangaplus, numerosi fan dell'opera di Kohei Horikoshi hanno discusso di una particolare scena incentrata sui temibili Nomu e il loro futuro.

Come sapete gli avversari di Deku e degli altri supereroi del manga hanno ideato i Nomu per riuscire a sconfiggere definitivamente gli Heroes. Nel corso dei vari capitoli possiamo infatti vedere come i supereroi siamo rimasti spesso vittima del potere dei Nomu, diventati in poco tempo alcune delle creature più temibili del manga. Nel capitolo 325 è presente una scena particolarmente importante: il preside del Liceo Yuei sta discutendo con Eraserhead, durante il dialogo tra i due scopriamo quindi che degli esemplari di Nomu sono stati portati in segreto al Central Hospital, con lo scopo di trovare il modo per guarirli dagli esperimenti portati avanti su di loro.

Si tratta di una notizia che avrà delle grandi ripercussioni sul futuro dell'opera, anche se per ora non sappiamo se il tentativo dei protagonisti avrà successo o meno. Non resta che aspettare i prossimi capitoli per scoprire come si concluderà questo tentativo, nel frattempo vi segnaliamo questa variant cover di My Hero Academia 31, disegnata da Ryan Ottley, famoso per il suo lavoro in Invincible e numerose opere della Marvel.