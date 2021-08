My Hero Academia 325: quando esce e cosa succederà nel prossimo capitolo

Sono state settimane difficili per Deku. Il protagonista di My Hero Academia ha deciso di percorrere una clamorosa strada solitaria separandosi da tutti, mettendo da parte anche il proprio mentore. La sua scelta ha avuto effetti importanti, sia positivi che negativi, questi ultimi in particolare per il suo fisico e la sua mente.

La risolutezza di Uraraka e dei suoi compagni di classe però l'ha salvato. Dopo un'ardua battaglia, Deku è tornato alla Yuei e, preso per mano dalla sua amica, ha iniziato ad affrontare anche i civili che non lo volevano tra le mura della scuola. Nella platea c'è la mamma di Deku sconvolta alla vista del figlio in quelle condizioni, ma anche dei facinorosi che hanno paura di ciò che comporta il ritorno del protagonista. Ancora una volta però, Uraraka prende le redini e cerca di convincere tutti.

Stavolta c'è riuscita definitivamente? My Hero Academia 325 potrebbe riuscire a chiudere una situazione che si trascina da qualche capitolo, portando finalmente Deku al sicuro all'interno della struttura. Ferite fisiche e psicologiche andranno guarite rapidamente, ma ci sono ancora tante cose in ballo, come un discorso con All Might e con gli altri ragazzi della scuola.

My Hero Academia 325 sarà pubblicato il 5 settembre 2021 su MangaPlus alle ore 17.