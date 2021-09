My Hero Academia 325: la società ha riacquisito fiducia? Uno sguardo al futuro

Ochaco Uraraka ce l’ha fatta. Con Deku in un mare di lacrime, in My Hero Academia 325 la folla inferocita pare essersi finalmente data una calmata. La popolazione ha dunque deciso di legarsi al One For All e di fidarsi degli Heroes rimasti, coloro i quali stanno rischiando la vita pur di proteggere la società e non cedere ai ricatti dei Villain.

Mentre Midoriya si trova in ginocchio, Kouta e la ragazza mutante salvata pochi capitoli fa accorrono in suo soccorso. Alla vista di questo gesto, anche il resto della folla capisce che Deku non è malvagio, ma che è solamente un ragazzino che ha provato a risolvere la situazione da solo e che ora ha bisogno di riposo.

Uno dopo l’altro, i civili comprendono di essere solamente degli spettatori di tutto quello che avvenendo. D’altronde, il fine del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale è l’eliminazione della società degli eroi e lo sterminio della popolazione è solamente un effetto collaterale della guerra tra le due fazioni. Gli Heroes rimasti, però, sono in prima linea per evitare che ciò accada.

A quel punto, però, un ragazzino nascosto tra la folla chiede a Deku se realmente il suo One For All può riportare la vita a quella che era un tempo, all’epoca d’oro di All Might. Ancora in lacrime, Midoriya afferma che ora che non è più solo si riprenderà tutto quanto.

Vi ricordiamo che My Hero Academia è in pausa: ecco quando uscirà il capitolo 326. Ecco il potere nascosto del One For All, un potere in grado di legare le persone.