My Hero Academia 325: la speranza di Aizawa per il ritorno di un vecchio amico

L'arco narrativo finale di My Hero Academia si sta rivelando sempre più ricco di momenti emozionanti, e rivelazioni importanti per il futuro della Hero Society. Mentre Midoriya e compagni si avvicinano al liceo Yuei, Horikoshi si è soffermato sulle condizioni di Aizawa, rivelando ai lettori una sua remota speranza.

Eraserhead si sta ancora riprendendo dalle gravi ferite riportate durante lo scontro con Shigaraki nella Guerra di Libeazione dal Paranormale, e mentre è in chiamata con il preside dell'accademia, al quale dice di essere molto orgoglioso dei suoi studenti, spiega che presto potrebbe fare il suo ritorno Shirakumo.

Oboro Shirakumo era un promettente studente, compagno di Aizawa e Yamada, Present Mic, negli anni trascorsi alla Yuei. Sfortunatamente venne ucciso in battaglia per poi essere trasformato in un Nomu, chiamato Kurogiri, fedele seguace e protettore di Tomura Shigaraki. Nonostante sia deceduto, una parte di Shirakumo vive ancora nella coscienza di Kurogiri, con il quale lo stesso Aizawa ha cercato di instaurare un dialogo giorno per giorno durante la sua convalescenza.

Sebbene i risultati ottenuti non siano stati ottimi, il tentativo di Aizawa si è rivelato più efficace di quanto sperato. Shota è infatti riuscito a stabilire un legame con Kurogiri, facendo perdere ai Villain la possibilità di usare il suo Warp Gate, e ciò ha riacceso in lui e Present Mic la speranza di riavere il loro vecchio amico tra le fila degli Heroes.

Per quanto sembri una soluzione fantasiosa e ottimista, e probabilmente non sarà possibile invertire del tutto il processo di trasformazione in Nomu, Aizawa e Yamada si stanno impegnando per risvegliare le personalità sopite negli High End, i capolavori del Dottor Garaki. Cosa ne pensate di questo possibile risvolto? Fatecelo sapere con un commento.

Il manga di My Hero Academia è attualmente in pausa, e vi lasciamo alle teorie sul capitolo 326.