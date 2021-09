My Hero Academia 325 spoiler e immagini: una battaglia che non finisce mai

Salvare i civili è importante, ma anche salvare gli eroi di My Hero Academia non è da meno. Ochako Uraraka ha dimostrato cosa significhi davvero avere un obiettivo del genere e il suo discorso sembra aver fatto breccia. Cosa succederà ora? Ecco gli spoiler di My Hero Academia 325.

Proseguendo dagli eventi dello scorso capitolo di My Hero Academia, Mineta cerca di avvicinarsi a Deku, tuttavia Iida lo ferma, dicendo che non è ancora il suo turno. Nel frattempo, Kota si scusa con Deku per non aver fatto nulla, dato che era paralizzato dal terrore. Ma poi questo terrore è svanito quando la donna dalle sembianze animali che Deku ha salvato ha iniziato a parlare e ad avvicinarsi.

In quell'istante, la donna, che pure si è avvicinata al ragazzo, sta piangendo dicendo che tanti rifugi l'hanno rifiutata a causa delle sue sembianze. Poi dice al protagonista di My Hero Academia che è stata molto fortunata a incontrare lui, e lo ringrazia chiamandolo "Signor eroe che piange". Ascoltando quelle parole, Deku si zittisce mentre Kota e la donna lo abbracciano.

Poi un vecchio inizia a difendere Deku, dicendo che tutti i civili sono semplicemente isterici ed è chiaro che il ragazzo non vuole rimanere al rifugio per sempre e che tutto quello che ha fatto era per salvare i civili sparsi per le città mentre gli eroi non c'erano a proteggerli. In più, il vecchio dice che è giusto per il ragazzo prendersi una pausa per riprendersi. Si rivolge poi ai civili che stanno facendo semplicemente da spettatori senza prendere parte, dato che All Might faceva tutto il lavoro, si sono dimenticati che in realtà anche un eroe è una persona.

Continua il discorso dicendo che tanti eroi si sono dimessi dopo la guerra e che solo quelli con uno spirito indistruttibile sono rimasti. Alla fine, il vecchio chiede a tutti per quanto tempo continueranno a rimanere spettatori. In quell'istante, uno dei civili che si era opposto a Deku inizia a parlare, dicendo che il ragazzo è in realtà uno sgherro di All for One, mentre altri iniziano a chiamarlo la miglior arma degli eroi. L'uomo non sa però se è giusto accettare Deku alla Yuei, e poi gli chiede se sarà in grado di far tornare tutto alla normalità una volta ripresosi.

Sentendo quelle parole, Deku avvisa che continuerà a combattere per riportare tutto come prima. Altrove, Ectoplasm incontra Endeavor, Todoroki e Hawks, che erano fuori dall'accademia. Chiede se hanno sentito il discorso di Uraraka e poi dice loro di entrare. Endeavor si sente in colpa per ciò che è successo, ma Hawks lo ferma dal pensarla così. Il One for All è un potere che genera connessioni tra le persone ed è grazie a questo che All Might è riuscito a connettersi a Deku, che si è poi connesso alla classe A, e ora Uraraka sta facendo lo stesso con i civili. Ora anche questi ultimi devono pensare a tutto. Qualche secondo dopo, Todoroki ricorda a Endeavor che loro due devono fermare Touya insieme.

Nel frattempo, Nezu è al telefono con Aizawa, avvisandolo della situazione. Aizawa è in ospedale con una nuova protesi per gamba, mentre l'occhio destro è coperto di nero, forse da una benda. Aizawa dice che non ci sono stati progressi con Kurogiri ma che stanno cercando Toga per bloccarla dall'infiltrarsi nell'accademia. All'esterno, All Might è fuori dalla Yuei con un'espressione preoccupata. My Hero Academia sarà disponibile ufficialmente su MangaPlus da domenica 5 settembre.