My Hero Academia 325: il triste aggiornamento sulle condizioni di un Pro Hero

Il capitolo 325 di My Hero Academia è stato nuovamente caratterizzato da momenti toccanti e rilevanti per il futuro della Hero Society e della carriera di Izuku Midoriya. La solenne promessa del protagonista ha risvegliato la speranza nei cuori degli eroi e la fiducia dei cittadini, e ha reso Shota Aizawa profondamente orgoglioso dei suoi allievi.

Se All Might e Gran Torino hanno ricoperto il ruolo di figure paterne e mentori per il giovane Deku, Shota Aizawa è stato il suo primo vero insegnante all'interno del liceo Yuei, e come tale ha esercitato una grande influenza sullo sviluppo delle capacità del protagonista e dei suoi compagni della classe 1-A, costringendoli ad unire le forze, a lavorare e pensare come una squadra durante le simulazioni di missioni.

Verso la conclusione del capitolo 325, il preside Nezu chiama Aizawa, e come potete vedere nell'immagine riportata in calce, è in fase di riabilitazione, con l'occhio destro coperto da una benda, anche se si intravede una profonda cicatrice, e la gamba destra sostituita da una protesi. Nonostante Shota scherzi sul fatto di non poter essere la nuova Mirko, chiede al preside di dire ai suoi ragazzi di aver fatto un buon lavoro.

Una scena dolceamara, che ci riporta al devastante confronto con Shigaraki, che ha segnato per sempre Eraserhead, il quale però, nonostante tutto, riesce ancora a sorridere. Per concludere ricordiamo che il manga di My Hero Academia è in pausa, e vi lasciamo al potere nascosto del One For All.