My Hero Academia 325: il triste isolamento di un iconico Pro Hero

Nel capitolo 325 di My Hero Academia Midoriya e i suoi compagni sono riusciti a superare la folla di cittadini preoccupati del ritorno del protagonista all’accademia. Tra i presenti che hanno ascoltato il discorso di Uraraka e la solenne promessa di Deku vi era un importante Pro Hero, che sembra essersi allontanato definitivamente dal suo allievo.

Mentre la maggior parte del capitolo si incentra sugli studenti della classe 1-A, nella parte conclusiva Kohei Horikoshi dà ai lettori un piccolo aggiornamento riguardo le condizioni in cui si trova Shota Aizawa, per poi dedicare l’ultima tavola ad All Might, che si allontana dall’edificio del liceo Yuei. L’ex numero 1 della Hero Society nonostante il comportamento discutibile di Deku alcuni capitoli fa, ha voluto accertarsi del ritorno del suo erede nella scuola, momentaneamente al sicuro da Shigaraki, All For One e soprattutto dal suo lato oscuro e solitario.

Midoriya è tornato effettivamente l’Hero che era prima, se non più forte grazie alla rinnovata fiducia delle persone e all’affetto dimostrato dai suoi compagni. Tuttavia le drastiche decisioni prese da Deku l’hanno privato di un mentore, di un modello da seguire. Allo stesso modo di Toshinori Yagi, Izuku ha voluto sostenere l’intero peso del One For All da solo, allontanandosi dall’accademia e dallo stesso All Might, il quale ha cercato di intervenire tempestivamente sulle sue scelte, venendo brutalmente respinto.

Le azioni di Deku potrebbero aver definitivamente rotto il legame con l’ex Simbolo di Pace, già ritiratosi per le sue condizioni e ormai considerato esterno alla Hero Society. Una serie di eventi e circostanze che potrebbero causare un ulteriore distacco e isolamento di All Might, il quale continua a considerarsi responsabile di tutte le sofferenze di Midoriya. E voi cosa pensate? Credete che il legame tra i due possa tornare come in passato? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordiamo che il capitolo 326 di My Hero Academia verrà pubblicato il 17 settembre alle ore 17 su Manga Plus, e vi lasciamo scoprire qual è il potere nascosto del One For All secondo Hawks.