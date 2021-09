My Hero Academia 326: data di uscita e teorie, la crisi di All Might

I legami creati dal One for All hanno permesso a Deku di ottenere anche la fiducia della folla. Il discorso fatto da Uraraka, il gesto del piccolo Kota e degli altri civili hanno momentaneamente disinnescato la bomba sociale nella Yuei. Ora il protagonista di My Hero Academia può rimanere tranquillo, anche se solo temporaneamente.

Sembrano infatti esserci molti altri problemi all'orizzonte. Deku aveva infatti abbandonato All Might nel bel mezzo della sua ronda, rifiutando l'aiuto dell'eroe più forte di My Hero Academia. E proprio quest'eroe si è mostrato nell'ultima pagina del capitolo 324, con uno sguardo sconsolato e tetro mentre è al di fuori delle mura della Yuei.

All Might se ne andrà definitivamente? È questo che potrebbe succedere in My Hero Academia 326. Il capitolo in uscita la prossima settimana potrebbe innescare direttamente gli eventi che porteranno alla morte dell'eroe prevista da Sir Midnight. Non è detto che Deku si accorga effettivamente di come stiano le cose e quindi potrebbe non riuscire a raggiungerlo in tempo.

Di sicuro però la situazione sarà pesante da gestire e Deku potrebbe ancora una volta addossarsi questa responsabilità. My Hero Academia 326 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17:00 in varie lingue.