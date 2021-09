My Hero Academia 326, una fiammella che arde ancora: confronto a muso duro

Dopo una vita intera passata a difendere la società e a ergersi come simbolo della pace, accettare la dura realtà dei fatti non è facile. All Might, che in seguito hai fatti di Kamino è ormai solamente Toshinori Yagi, ha perso tutto. La sua fiamma, però, grazie un intervento particolare, arde ancora in My Hero Academia 326.

Avendo passato la torcia del One For All a Izuku Midoriya, Toshinori Yagi non è più in grado di utilizzare la sua muscle form: All Might non c’è più e con esso se ne è andato quel Simbolo della Pace che da solo riusciva a tenere unita la società.

In seguito allo scontro finale con All For One, Toshinori decise comunque di continuare a dare il suo supporto alla Hero Society assumendo a tempo pieno il ruolo d’insegnante al Liceo Yuei. Tuttavia, anche in questo caso, pare aver fallito. Deku ha intrapreso la sua stessa strada, quella della solitudine, andando incontro a un triste destino. Ciò, ha portato quel che resta di All Might verso una terribile depressione.

Tuttavia, a riaccendere la sua fiammella ci ha pensato un ex antagonista scappato dalla prigionia. In My Hero Academia 326, Stain finalmente si palesa dinanzi a un Toshinori Yagi che ormai non crede più nemmeno in se stesso. Proprio grazie a un confronto a muso duro tra i due, però, la speranza si riaccende: All Might non è diventato grande per via della sua potenza, ma grazie alla sicurezza che riusciva a trasmettere alla società. Toshinori deciderà di tornare al fianco di Deku sostenendolo nella battaglia finale contro Shigaraki?

Vi lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 327 e a tutte le tecniche attuali di Deku.