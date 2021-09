My Hero Academia 326: il fuoco dell'eroismo divampa nel futuro di un Pro Hero

L'atto finale di My Hero Academia è ormai sempre più vicino. Il ritorno di Midoriya e compagni nel liceo, e la sontuosa promessa fatta ai cittadini dal protagonista, hanno segnato due avanzamenti fondamentali verso la conclusione dell'opera di Kohei Horikoshi, il quale ha voluto dedicare il capitolo 326 ad un Pro Hero ormai lontano dall'azione.

In seguito al violento scontro con All For One la vita di Toshinori Yagi, All Might, è profondamente cambiata. Attualmente è in grado di trasformarsi solo per pochi istanti, e non è quindi in grado di intervenire direttamente sui campi di battaglia per contrastare la minaccia crescente dei Villain. L'allontanamento di Midoriya ha peggiorato le condizioni di Yagi, ora oppresso da un terribile senso di colpa nei confronti dell'erede del One For All.

Tuttavia, il singolare incontro con Stain nel capitolo 326 ha illuminato nuovamente il futuro dell'ex Simbolo di Pace. La conversazione con l'assassino degli Heroes ha fatto emergere le vere preoccupazioni dell'Hero, nel quale è stata riaccesa la speranza di poter fare qualcosa, di poter dimostrare di essere ancora un emblema dell'eroismo.

Yagi rimane stupito vedendo che l'ultima donna salvata da lui stesso si reca quotidianamente nella piazza in cui si trova la statua di All Might per rimuovere messaggi diffamatori e negativi. Questa rinnovata fiducia nella possibilità di aiutare viene alimentata ulteriormente proprio grazie a Stain, che gli consegna delle informazioni raccolte da lui stesso durante la sua reclusione nel Tartaro, dicendogli di cercarlo solo dopo aver sistemato l'attuale situazione della società.

Per concludere vi lasciamo alle previsioni e alla data d'uscita del capitolo 327, e alla lista completa di tutte le tecniche di Deku.