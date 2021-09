My Hero Academia 326 è su MangaPlus: il dramma di un ex, grande eroe

Izuku Midoriya negli scorsi mesi si è appoggiato a pochissime persone nella sua lotta contro i villain. Ma, una a una, le ha allontanate tutte. Chi ha subito di più questo distacco è stato All Might, l'ex eroe numero uno che aveva giurato di prendersi cura del protagonista di My Hero Academia. Ora Deku è stato salvato, ma All Might?

Lo abbiamo visto allontanarsi dalla Yuei con un'espressione tetra. My Hero Academia 326, ora disponibile su MangaPlus, ci spiega cosa ne è stato di lui dopo il ritorno di Midoriya al liceo. Nella sua auto corazzata, si dirige verso Ground Zero, dove si stava tenendo la battaglia tra i ragazzi della 1-A. Lì a terra c'è ancora parte della maschera di Deku, che All Might raccoglie prima di dirigersi verso la sua statua. Inizierà a deprecarsi, affermando di non poter fare nulla finché, all'improvviso, non appare Stain che gli punta la sua lama al collo.

Inizia un discorso tra i due, con Stain che protegge All Might dalle parole proferite da Toshinori Yagi. Quest'ultimo, pur dimostrando di essere il vero eroe biondo con una breve trasformazione, non sembra convincere appieno il criminale, che rimane scioccato ma anche distaccato. Il discorso tra i due prosegue, con Stain che sembra quasi voler ricordare davvero chi era All Might a Toshinori Yagi.

Un'altra dimostrazione della vera forza dell'eroe arriva poco dopo, quando la donna che All Might salvò a Kamino si recherà nei pressi della statua per pulirla. Come spiega Stain, All Might salvava anche grazie al suo sorriso. Mentre la pioggia inizia a svanire, Stain lascia un biglietto all'ex eroe, dicendogli di usare le informazioni che ha raccolto a Tartarus per fermare lui e gli altri villain. Il capitolo di My Hero Academia si conclude con un All Might in lacrime mentre il cielo torna sereno.