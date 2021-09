My Hero Academia 326: un sostegno inaspettato che riaccende la speranza

Lo scorso appuntamento con il manga di My Hero Academia si è concluso con l'ultima tavola dedicata all'isolamento di un Pro Hero, All Might. In seguito alle drastiche decisioni prese da Midoriya, l'ex Numero 1 sembra essersi definitivamente allontanato dalla carriera da eroe, ma nel capitolo 326 Horikoshi ha deciso di sorprendere i lettori.

Il capitolo 326 di My Hero Academia si distacca momentaneamente da Izuku Midoriya e dai suoi compagni, ormai tornati all'intero dello Yuei, per concentrarsi interamente sulle sensazioni che Yoshinori Tagi sta provando. Inizialmente lo vediamo assalito dai sensi di colpa nei confronti del suo allievo ed erede, che tornano anche più volte nel corso delle pagine. Tuttavia sono due gli eventi principali che smuovono particolarmente All Might, e lo convincono a tornare in azione.

Il primo è l'incontro con Stain, l'Assassino di Heroes, che sembra non credere all'identità dell'eroe, nonostante quest'ultimo dimostri di essere All Might trasformandosi per un istante. Le dure parole usate da Stain fanno emergere i vari problemi che attanagliano la società. Mentre avviene questa conversazione i due assistono ad un atto che fa quasi commuovere Yoshinori.

Nella piazza in cui si trovano, tra rovine e parti di edifici distrutte, si trova la statua di All Might, a cui è stata affissa una tavola con su scritto "Non sono qui". Sembra che ogni giorno però, una donna si avvicini al monumento per toglierla. Un atto semplice, che risveglia però un ricordo nell'eroe: si tratta dell'ultima persona che ha salvato nelle vesti di All Might.

Mentre pensa di essere ormai lontano dall'eroismo, Stain gli lancia dei fogli, contenti tutte le informazioni raccolte durante la sua prigionia al Tartaro, dicendogli di sistemare questa società. Colpito da questi eventi, e consapevole della scintilla di speranza che le persone continuano ad avere, All Might piange mentre il cielo si schiarisce, segno del suo probabile ritorno.