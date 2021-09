My Hero Academia 326, spoiler e immagini: un incontro sorprendente per All Might

Izuku Midoriya è tornato all'ovile dopo una lunga battaglia con più avversari, sia innocui che pericolosi. Tutta la sua avventura al di fuori della Yuei ha però avuto forti ripercussioni su un personaggio di My Hero Academia in particolare. All'esterno delle mura c'è un All Might sconsolato e sconfortato.

Cosa gli succederà? Con Weekly Shonen Jump in anticipo in Giappone rispetto al solito, anche gli spoiler di My Hero Academia 326 sono stati pubblicati un giorno prima del solito. Vediamo cosa ci riserva la prossima storia preparata da Kohei Horikoshi tra riassunti e immagini disponibili nella galleria in basso.

All Might è in auto e si sta allontanando dalla Yuei. Si reca a Kamino dove c'è la sua statua, sporca e coperta con il cartello "I am not here", mentre a terra ci sono ancora alcuni resti della battaglia che s'è tenuta poc'anzi, come la maschera strappata di Deku. Avvicinandosi alla statua però riceve un minaccioso avvertimento con una lama che gli viene puntata al collo: è Stain, che si chiede chi è che stia infangando il grande eroe All Might.

Il discorso tra i due sembra insospettire molto Stain, mentre All Might tenta di dimostrargli chi è davvero con una breve trasformazione. Il criminale fuggitivo però non è ancora convinto e anzi accusa l'uomo scheletrico di essere un falso. All Might ripensa quindi alle proprie ultime gesta, mentre Stain lo trascina in un altro posto per non farsi vedere da una donna. Questa è la stessa che All Might salvò dallo scontro con All for One, con lei che inizia a pulire la statua.

Toshinori è in lacrime e, come gli spiega Stain, in realtà il suo potere non era quello che salvava le persone, bensì il suo sorriso. Il fuggitivo gli lascia quindi un foglio con alcune informazioni per ucciderlo, se è davvero lui l'eroe più forte, mentre All Might continua a piangere e guarda il cielo mentre si ferma la pioggia. My Hero Academia 326 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus il 17 settembre 2021.