My Hero Academia 327, data di uscita e teorie: riusciranno a tornare alla normalità?

La situazione non è di certo delle migliori. La pace è stata momentaneamente ritrovata tra le mura amiche della Yuei, ma le ferite sono state tante, specie psicologiche. I protagonisti di My Hero Academia dovranno quindi prendersi del tempo per ristabilirsi, così da potersi lanciare nuovamente nelle ardue sfide del domani.

Grazie alla determinazione di Uraraka, Deku è tornato a scuola e per ora sembra aver avuto un lasciapassare dalla folla di civili che era stata portata lì. Nel frattempo, All Might ha incontrato Stain e ha dato vita a una discussione quasi surreale, con il villain che spronava l'hero a tornare ciò che era un tempo. Questi potrebbero essere stati due momenti catartici per gli eroi di My Hero Academia che adesso devono mettere le cose in chiaro e capire come proseguire.

My Hero Academia 327 si concentrerà ancora su di loro? È possibile, con All Might pronto a tornare all'accademia e a parlare con Deku. Le parole di Stain potrebbero aver fatto effetto e l'atteggiamento dell'ex eroe numero 1 potrebbe tornare come era prima. Sarà fondamentale un incontro tra lui e il suo pupillo, specie alla luce delle ultime evoluzioni del One for All. Sarà anche importante capire quali sono le informazioni condivise da Stain e se sarà su quelle che Endeavor e gli altri eroi più forti baseranno un piano. Il capitolo potrebbe però portare anche a una transizione proprio verso i villain, pronti a fare una mossa.

My Hero Academia 327 arriverà su MangaPlus il 26 settembre 2021 alle ore 17:00 in inglese, spagnolo e altre lingue.