My Hero Academia 327, il dramma della famiglia Todoroki: la rinnovata volontà di Shoto

Avendo convinto i cittadini residenti allo Yuei, Izuku ha finalmente potuto fare ritorno nel dormitorio dell'accademia. Assieme ai suoi compagni vive un momento di relax, ma quando si addormenta, Shoto afferma di non volerlo più fare preoccupare. Sarà lui a mettere fine al dramma dei Todoroki. Ecco la sua rinnovata volontà in My Hero Academia 327.

Dopo aver fatto un bagno caldo e aver risolto la questione All Might, Midoriya cade in un sonno profondo. Mettendogli una coperta addosso, Shoto rivela ai suoi amici che Hawks ed Endeavor non possono ancora farsi vedere in pubblico, poiché la scandalosa vicenda di Dabi è ancora irrisolta.

Essendo il figlio di Endeavor e il fratello di Dabi, il più piccolo dei Todoroki è conscio della preoccupazione del suo amico Izuku, sulle cui spalle gravano numerosi fardelli. Il dramma della famiglia Todoroki, però, è una responsabilità di Shoto.

Il ragazzo, afferma dunque di aver ritrovato la retta via e di essere cambiato: nessuno dovrà mai più preoccuparsi per lui. A mettere fine alle violenze di Dabi e all'angoscia di suo padre Enji sarà Shoto e nessun altro. Ma sarà realmente in grado di combattere con suo fratello Toya Todoroki?

