My Hero Academia 327, l'illuminante discorso di Jiro: ci aspetta un futuro radioso?

Nell'ultimo periodo, il manga di My Hero Academia ha cambiato approccio optando per dei toni decisamente più dark e maturi. Nel capitolo 327, però, si paventa l'ipotesi di una saga più "soft", un mini arco narrativo che potrebbe riportare i lettori a quelle atmosfere gioviali e divertenti che ormai si sono perse di vista.

Da circa un anno, Kohei Horikoshi ha dato un forte scossone alla sua opera immergendo la società degli eroi in un oblio di morti e disfatte. My Hero Academia capitolo 327, però, riporta l'atmosfera ai vecchi tempi, concedendo una boccata d'aria fresca agli aspiranti eroi del Liceo Yuei.

Finalmente, Midoriya è riuscito a fare ritorno all'accademia, dove, in compagnia dei suoi amici, si è concesso un momento di relax. Per la prima volta dopo un lungo periodo, vediamo i ragazzi della Classe 1-A vivere un momento di cordialità e allegria. Stando a quanto suggerito alla fine del capitolo, però, questa pausa dalla battaglia potrebbe durare più del previsto.

Prima di andare a letto, i ragazzi si riuniscono nella sala comune e Jiro prende la palla alla balzo per dare speranza ai suoi compagni. Secondo la sua opinione, per guadagnare nuovamente la fiducia della popolazione, gli eroi dovrebbero fare essenzialmente ciò che loro hanno fatto durante il Festival scolastico.

Per riportare tutto a com'era prima, gli eroi devono mostrare di che pasta sono fatti e lavorare duramente per rendere la società un posto migliore. Così facendo, la Classe 1-A riuscì a conquistare il favore delle altre sezioni del Liceo Yuei, e secondo Jiro questo potrebbe funzionare anche in questa situazione disperata.



E voi cosa ne pensate, riusciranno Jiro, Deku e gli altri a sistemare la questione oppure è già troppo tardi? Vi lasciamo ai primi spoiler su My Hero Academia 328.