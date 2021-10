My Hero Academia 327: un Villain sta per tornare, quanto manca prima della battaglia?

Il capitolo 327 di My Hero Academia rappresenta il primo momento di apparente pace dopo gli ultimi eventi. A partire dall'allontanamento di Deku dai compagni e da All Might, fino al ritorno nell'accademia infatti i protagonisti hanno attraversato un periodo caratterizzato da preoccupazioni, legate alle prossime mosse di All For One e Shigaraki.

Mentre Deku ha appreso come gestire i diversi poteri dei precedenti possessori del One For All, anche per Tomura Shigaraki si avvicina il momento di raggiungere il suo massimo potenziale. All For One intende infatti portare oltre il limite l'organismo dell'attuale leader dell'Unione dei Villain per usarlo come contenitore del suo devastante Quirk, un sacrifico giudicato necessario dall'antagonista principale della serie per cercare di sovrastare il One For All di Midoriya.

È proprio nel capitolo 327 che Horikoshi, attraverso le informazioni cedute da Stain ad All Might, informa i lettori sul lasso di tempo rimanente prima che il processo di perfezione del corpo di Shigaraki giunga a termine secondo i calcoli effettuati dal Dr. Garaki. L'ipotesi condurrebbe a circa un mese, 30 giorni che separano Midoriya e la classe 1-A dall'incontro con la versione più potente di Shigaraki, e che porteranno sempre più vicino alla battagli conclusiva dell'opera.

Per concludere vi lasciamo ai primi spoiler del capitolo 328 di My Hero Academia, in arrivo domenica 3 ottobre 2021 su Manga Plus.