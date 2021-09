My Hero Academia 327 spoiler e immagini: riposo e divertimento, con un 'ma' alla fine

La situazione non è stata semplice negli ultimi mesi per gli eroi di My Hero Academia. La distruzione portata da Tomura Shigaraki e All for One ha costretto molti a fare gli straordinari e compiere molti sacrifici, sia fisicamente che psicologicamente.

I protagonisti della 1-A sono riusciti a far tornare Midoriya alla Yuei, mentre il capitolo 326 del manga si è concentrato su All Might e i suoi dubbi. Adesso è il turno degli spoiler di My Hero Academia 327 che, con le sue immagini, ci concede un po' di riposo dagli ultimi eventi oscuri e asfissianti. I ragazzi, con alcune scene comiche che possono essere viste nella galleria in basso, prendono Deku e lo gettano a peso morto nel bagno della scuola, dove tutti insieme si godono il tepore ristoratore.

Una volta finita questa sessione, lo portano nel soggiorno del loro edificio, dove lo gettano sul divano e lo coprono con alcune lenzuola e coperte per farlo stare al caldo. Questa attenzione verso il protagonista di My Hero Academia rimane comunque ilare, anche se c'è comunque apprensione per la situazione. Dopo il discorso, Uraraka è andata in camera sua, mentre Deku chiede scusa per i problemi causati a tutti. Mentre i ragazzi stanno per chiedere lumi sul One for All, Todoroki chiede di lasciar riposare il ragazzo, che poi dovrà scusarsi anche con All Might. Quest'ultimo rivela di avere nuove informazioni e che aiuterà in ogni modo, nonostante il suo corpo debole.

Deku si scusa e dice che lotterà al fianco di tutti gli altri per proteggere le persone a cui tengono. All Might lo ringrazia e va a parlare con Endeavor che non è mai entrato nell'accademia. Alcune persone infatti non si sentono a suo agio con lui essendo il padre di Dabi, e anche Todoroki sta attraversando un periodo difficile per lo stesso motivo. Per questo Shoto è deciso a darsi da fare per mostrarsi diverso dagli altri membri della sua famiglia, ritagliandosi un ruolo tutto suo.

Deku si addormenta e tutti si rilassano mentre Jiro, Momo, Tokoyami, Bakugo e Kaminari si incontrano per programmare qualcosa per ridurre lo stress degli altri. Hawks incontra Best Jeanist e gli spiega le ultime informazioni ottenute, secondo le quali il corpo di Shigaraki si curerà nel giro di due mesi. Inoltre, i villain sconfitti da Deku rivelano che All for One aveva chiesto loro di ottenere il One for All prima della sua completa cura. Per questo gli eroi devono agire entro un mese se vogliono avere speranze.

Insieme a Endeavor poi commentano le nuove informazioni ottenute da Stain, un chip in cui sono contenute delle registrazioni del sistema di sicurezza di Tartarus. La nota finale del capitolo di My Hero Academia è "Quale sarà la prossima mossa dei villain...?" facendo intuire che saranno loro al centro dei prossimi capitoli.