My Hero Academia 328 approda su Manga Plus: un flashback che semina terrore

Gli eventi degli ultimi capitoli di My Hero Academia sono stati particolarmente rilevanti per la sempre più vicina battaglia conclusiva tra Heroes e Villains, e in particolare per il ritorno di All Might al fianco dei suoi colleghi nella Hero Society. Il capitolo 328, disponibile su Manga Plus, ci ha però riportato indietro di alcune settimane.

Il capitolo, dal titolo "Nessuno è un'isola", si apre con un flashback che ci riporta al giorno in cui ci fu l'evasione di massa dalla prigione Tartaro. Stain uccide un maniaco e violentatore che sta correndo verso la libertà, domandandosi cosa stia succedendo nella struttura. I prigionieri e detenuti non hanno alcuna notizia dal mondo esterno. Stain sembra ossessionato dal raccogliere informazioni utili su quanto avvenuto, tanto da cercare di prendere un taccuino da una guardia, ormai prossima alla morte.

Quell'uomo cercò disperatamente di proteggere quelle informazioni, chiedendo a Stain di darle ad una persona "giusta", e a nessun alleato di Shigaraki. Le parole dette dalla guardia in punto di morte hanno colpito Stain, che come sappiamo darà le informazioni in questione ad All Might in persona.

Yagi è tornato a parlare con Midoriya, diffondendo anche quelle informazioni e rivelando che gli siano arrivate tramite l'Assassino di Heroes. La teatrale e tragica fuga dal Tartaro è stata possibile grazie alla perfetta sintonia stabilita tra All For One e Shigaraki, i quali sono stati capaci di organizzare un piano alquanto preciso.

Parte della coscienza di All For One risiede ancora in Shigaraki grazie al suo Quirk, per questo hanno potuto agire come se fossero uniti telepaticamente. I due sono in grado di scambiarsi informazioni anche attraverso onde radio, alcune delle quali sono state intercettate e tradotte dagli Heroes, ottenendo il messaggio "Sarà completato in 38 giorni", il che stando ai calcoli precedentemente effettuati, porta il completamento di Shigaraki come ospite del Quirk di All For One, a tre giorni dal presente.

Horikoshi, come da diversi capitoli, decide di concludere l'appuntamento con qualche conversazione più amministrativa e diplomatica. Il pericolo dell'imminente minaccia di Shigaraki ha raggiunto anche la Hero Society degli Stati Uniti, il cui Numero 1 è già in viaggio per il Giappone, si tratta di Stars and Stripes. Cosa ne pensate di questo interessante risvolto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo alle dichiarazioni di Horikoshi sulla durata dell'arco finale.