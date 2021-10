My Hero Academia 328, la comunità internazionale sta per muoversi?

Al termine del duro confronto con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, la società degli eroi giapponese aveva richiesto l’aiuto della comunità internazionale. La burocrazia, però, aveva negato l’intervento degli eroi professionisti di tutto il mondo in tempi brevi. Come si sta evolvendo questa annosa questione di My Hero Academia?

Nel corso del capitolo 328 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi offre ai lettori un nuovo aggiornamento sulla situazione. A quanto pare, la richiesta è stata momentaneamente rispedita al mittente; inviare rinforzi è attualmente impossibile. In seguito alla guerra tra il Fronte e gli eroi giapponesi, l’intera comunità internazionale è caduta all’unisono in uno stato di caos. Le getsa di All For One hanno ridato vita a numerosi movimenti criminali. I Villain di tutto il mondo sono usciti dall’ombra.

Nonostante ciò, alcuni eroi internazionali, tra cui Salaam e Big Red Dot, apparsi nella terza pellicola del franchise, World Heroes Mission, premono per poter agire in favore della società giapponese. Solamente uno di essi ha aggirato la burocrazia per entrare in azione: Stars and Stripes, l’eroina N.1 degli Stati Uniti d’America, nonché ex allieva di All Might.

Con un primo piano sull’eroina, il capitolo 328 si chiude con Stars and Stripes in volo verso il Giappone. Al momento, non è ancora chiaro se conosca i dettagli di One For All e se sappia o meno della caduta di All Might e dell’ascesa di Deku.

Vi lasciamo infine agli schizzi inediti e al commento di Kohei Horikoshi nelle pagine extra di My Hero Academia Volume 32.