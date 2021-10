My Hero Academia 328: cosa sta succedendo al Detective Tsukauchi?

La guerra con il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha cambiato tutto. Le conseguenze di quella battaglia non hanno solamente cambiato la società degli eroi, ma anche la personalità di alcuni personaggi. Esattamente come Deku, in My Hero Academia 328 anche il Detective Tsukauchi sembra essere finito in un baratro d'oscurità.

Sebbene non sia un eroe professionista, lo scontro con i Villain ha avuto forti ripercussioni anche su Naomasa Tsukauchi, l'ufficiale di polizia che ha un rapporto molto stretto con All Might. Nel più recente capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi, infatti, il detective, tornato dopo una lunga assenza dalla scena, appare molto diverso dalla persona composta e pulita che conoscevamo.

Il War Arc ha provocato effetti devastanti: la società degli eroi ha perso credibilità e numerosi Hero sono morti o hanno abbandonato la professione. Ma peggio ancora, i criminali di tutto il Giappone sono riusciti a evadere dalle carceri in cui erano rinchiusi. Con ciò, è evidente che le forze di polizia hanno avuto il loro bel da fare per cercare di ristabilire l'ordine in tutto il paese.

Nel corso di My Hero Academia 328, vediamo un Detective Tsukauchi con le occhiaie, spettinato e la barba incolta, sintomo che non dorme da giorni e non cura più la sua persona. Nonostante non si sappia se abbia un Quirk o meno, l'agente di polizia sta dando tutto se stesso per respingere questa ondata di criminalità.

Tuttavia, i suoi sforzi lo stanno portando verso quel luogo oscuro in cui era finito Midoriya. Esattamente come Tsukauchi, infatti, anche Dark Deku aveva smesso di mangiare, dormire e lavarsi. Riuscirà il detective a salvarsi, oppure finirà come Izuku? Vi lasciamo infine agli spoiler su My Hero Academia 329.