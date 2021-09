My Hero Academia 328, data di uscita e cosa succederà: informazioni preziose per la guerra

La guerra tra eroi e villain non si è conclusa di certo con la battaglia di Jaku. Anche se da entrambe le parti ci sono state delle perdite pesanti, entrambi sono ancora in piedi, con i villain che hanno il coltello dalla parte del manico. Per questo i protagonisti di My Hero Academia si sono radunati e stanno lavorando a stretto contatto.

La pace per Deku e compagni non durerà molto e per questo si devono riprendere in fretta e capire quali sono i prossimi passaggi. Endeavor e gli altri top heroes si stanno organizzando per colpire l'organizzazione dei villain e All for One nel giro di un mese: grazie alle informazioni di Stain, il piano potrebbe essere molto più strutturato del previsto.

My Hero Academia 328 potrebbe concentrarsi proprio sullo studio di queste informazioni. Allo stato attuale, Deku si deve riprendere e, a meno di un timeskip di qualche settimana che ci porta direttamente in vista della battaglia finale, servirà un po' di materiale da approfondire così da dare un senso di continuità agli eventi attuali.

Non è da scartare però l'ipotesi di passare dal lato dei villain. Considerato il modo in cui sono stati assaltati a sorpresa a Jaku, non è da escludere l'ipotesi di un loro attacco preventivo, con la Yuei vero campo di battaglia del finale di My Hero Academia. Chi riuscirà a colpire per primo?

My Hero Academia 328 verrà pubblicato ufficialmente domenica 3 ottobre 2021 su MangaPlus in inglese, spagnolo, francese e altre lingue.