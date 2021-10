My Hero Academia 328, disastro imminente: quanto manca a Shigaraki per essere completo?

Kohei Horikoshi si sta addentrando nel nuovo arco narrativo di My Hero Academia che si preannuncia davvero ricco di colpi di scena e ancor più dinamico della precedente saga. La situazione appare estremamente instabile per i nostri aspiranti Hero che dovranno affrontare la minaccia dei villain più forte che mai.

Il capitolo 328 di My Hero Academia ha dedicato un flashback ai momenti della fuga di Stein dal Tartaro dove, nel tentativo di comprendere la situazione attuale, entra in possesso di informazioni cruciali per l'esito della guerra tra eroi e criminali, tutti dettagli che poi rigira ad All Might. In particolare, si viene a sapere che al momento della fuga dal carcere di massima sicurezza servono ancora 38 giorni a Shigaraki per controllare completamente il potere di All For One al suo interno.

All Might si rende immediatamente conto del pericolo dal momento che gli Heroes non hanno due mesi come quanto avevano previsto inizialmente, bensì soltanto 3 giorni dal presente. Gli eroi dovranno adesso mostrarsi compatti e trovare un modo per costruire un piano solido contro l'avanzata di All For One e del suo adepto, entrambi più forti che mai. Ad ogni modo, in Giappone sta arrivando il n°1 degli USA, nonché la discepola di All Might, Star and Stripe, per ribaltare la situazione a loro favore.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per scoprire quali saranno i piani degli Heroes e dei Villain nella battaglia che sopraggiungerà a breve. E voi, invece, cosa ne pensate del poco tempo a disposizione per i protagonisti per trovare delle contromisure efficaci? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.