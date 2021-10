My Hero Academia 328, eroi riuniti: tutto il mondo si unisce per l'ultima guerra

Il Giappone è sotto scacco e sembra non avere le forze per rialzarsi. I piani malvagi di All for One hanno messo a durissima prova la fazione degli eroi, uccidendone alcuni e debilitandone altri. Quelli rimasti si stanno adoperando per fare fronte comune contro il male di My Hero Academia.

All Might si è ristabilito grazie a Stain, che è anche uno dei protagonisti di My Hero Academia 328. L'inizio del capitolo ci riporta infatti a un mese prima, durante l'evasione di Tartarus. Il criminale ammazza eroi uccide uno dei prigionieri in fuga e cerca di capire cosa sta succedendo. Si dirige così nella sala di controllo alla ricerca di informazioni e nota uno dei poliziotti a terra che regge alcune registrazioni.

L'uomo delle forze dell'ordine gli chiede però di usarlo a fin di bene e di darlo quindi a una persona dalla giusta morale. Stain non si tira indietro e gli strappa le informazioni di mano, andandosene poi con in mente All Might. Mentre gli altri criminali si radunano intorno a All for One e Shigaraki, Stain si lancia in acqua e inizia a vagabondare, arrivando poi all'incontro di qualche ora prima con l'ex eroe numero uno.

Nel presente, la polizia sta studiando la situazione, immaginando una connessione profonda tra All for One e Shigaraki che li renda capaci di comunicare, diversamente da quanto accade invece al One for All. All Might si domanda se è davvero così insieme a Tsukauchi e Sansa, mentre nel frattempo in un'altra sala sta andando in scena una discussione di livello mondiale. Tutti i paesi sono in subbuglio, a quanto pare per l'influenza di All for One, e quindi in molti sono restii al mandare eroi in Giappone.

Tuttavia i top heroes dei vari paesi stanno diventando sempre più irrequieti e sono intenzionati ad andare. Ad anticipare tutti è stata Star and Stripes, l'eroina più forte degli USA, già in volo per raggiungere il Giappone e il suo maestro All Might. My Hero Academia 328 fa iniziare quindi la mobilitazione internazionale con gli eroi più forti al mondo.