My Hero Academia 328, il finale del capitolo a colori: tutta la forza americana in gioco

Il mondo di My Hero Academia sta cambiando enormemente, con villain ed eroi tutti sugli scudi e non soltanto in Giappone. Mentre è nell'arcipelago che la situazione è più difficile a causa delle evasioni di massa preparate da All for One, anche il resto del mondo soffre a causa della malavita.

C'è quindi grande attesa per gli eventi di My Hero Academia 329, il capitolo in arrivo il 10 ottobre 2021 su MangaPlus e Weekly Shonen Jump. Gli eroi presentati torneranno oppure osserveremo altri personaggi in azione? Mentre gli appassionati fanno teorie sui prossimi avvenimenti, c'è chi invece ha voluto riproporre l'ultima pagina di My Hero Academia 328 a colori, quella che contiene la presentazione di Star and Stripes, l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America.

La statunitense ex-allieva di All Might è disponibile a colori nel lavoro di Hexamendle che riprende naturalmente i colori della bandiera degli Stati Uniti, a cui tra l'altro si ispira il nome dell'eroina. Secondo la sua versione, il mantello e parte del busto sono bianchi e rossi, parte del corpetto è blu mentre ha dei capelli biondi che ricordano molto quelli di All Might, anche per alcuni ciuffi svolazzanti. Non mancano poi alcune stelle sulla divisa. Cosa ne pensate di questa versione della nuova eroina di My Hero Academia?