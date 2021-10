My Hero Academia 328: la fuga dal Tartaro nei ricordi di un personaggio

Dopo la guerra con la società degli eroi, il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha approfittato della situazione di caos per attaccare il Tartaro e permettere a All For One di evadere dal carcere di massima sicurezza. Il più recente capitolo di My Hero Academia ci offre un nuovo punto di vista su questa fuga.

Con la battaglia finale che si avvicina, la società degli eroi ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per avere qualche speranza di sconfiggere All For One e Tomura Shigaraki. Mentre la comunità internazionale tergiversa, una mano inaspettata arriva da un ex antagonista, l'Hero Killer Stain.

Dopo aver convinto Toshinori Yagi delle vere qualità di All Might, Stain consegna al precedente eroe numero uno un prezioso chip contenente dei dati vitali. Ma come ha fatto a ottenere tali informazioni? La risposta viene fornita attraverso un flashback.

My Hero Academia 328 riporta i lettori alla fuga dal Tartaro, un attacco simultaneo che permise ad All For One di evadere dalla struttura. Mentre i criminali mettevano a ferro e fuoco la struttura di detenzione, anche Stain riuscì a scappare dalla sua cella. Al contrario degli altri, però, decise di non unirsi al Re dei Villain, ma di agire per conto suo.

Dopo aver ucciso un Villain intenzionato a compiere dei femminicidi, Stain si recò nella camera di video sorveglianza, dove giaceva un uomo della sicurezza in fin di vita. La guardia, che stringeva a sé un qualcosa di molto importante, affidò all'Hero Killer le sue volontà: trasmettere i dati in suo possesso a qualcuno di affidabile. Accettando l'incarico, Stain evitò qualsiasi contatto con All For One per mettersi sulle tracce di All Might, il suo prescelto.

Ma nel corso della guerra finale, Stain si schiererà in uno dei due fronti? Ecco quanto manca a Shigaraki per essere completo.