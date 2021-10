My Hero Academia 328: l'importanza delle Nazioni Unite per la Hero Society

Sono tempi oscuri per gli Heroes di My Hero Academia. La popolazione non nutre ancora totale fiducia nei confronti della Hero Society, e nonostante la promessa di Deku, la minaccia del Fronte di Liberazione del Paranormale, guidato da Tomura Shigaraki è sempre più concreta e talmente vicina da richiedere un intervento straordinario.

Il complesso momento in cui stanno vivendo Midoriya e compagni ha portato addirittura Stain, l’Assassino di Heroes, a consegnare all’ex Simbolo di Pace, All Might in persona, delle informazioni estremamente utili riguardo i Villain. Yagi ha consegnato le informazioni a chi di dovere, rientrando effettivamente a far parte della Hero Society, e scatenando una trasmissione planetaria di notizie. La preoccupazione generale ha finito per coinvolgere persino le Nazioni Unite, le quali hanno discusso riguardo la risonanza che le azioni dei Villain potrebbe avere nelle altre parti del mondo.

“La forza dei nostri Heroes è legata direttamente al potere domestico. Quando si allontano andando all’esterno, una nazione è meno pronta a subire e contrastare attacchi, e l’equilibro rischia di rompersi." Con queste parole gli amministratori del potere di tutto il mondo cercano di ragionare sul da farsi. Come specificato da loro, All For One sembra avere numerosi rapporti all'estero e mentre il caos si sta diffondendo in tutto il mondo la richiesta di aiuto di All Might, e altri Pro Heroes non può essere ignorata.

Dopo aver introdotto Salaam e Big Red Dot, Heroes rispettivamente provenienti dall’Egitto e da Singapore, Horikoshi ci presenta, in una splendida tavola finale, il Pro Hero numero 1 degli USA: Stars and Stripes, già in viaggio per raggiungere il Giappone e portare il suo contributo nella guerra contro All For One e Shigaraki. Per concludere vi lasciamo alle teorie sul capitolo 329, in arrivo domenica 10 ottobre su Manga Plus.