My Hero Academia 328: All Might è ancora legato al One For All? Una remota ipotesi

Al termine della battaglia di Kamino, in All Might si è dissolta anche l'ultima briciola del One For All. La fiammella che animava Toshinori Yagi, si è spenta per sempre. Ma davvero non c'è più alcuna connessione tra l'ex Number One Hero di My Hero Academia e il Quirk ora in possesso di Deku?

Dalle informazioni ricevute da Stain, Toshinori Yagi ha scoperto come All For One sia riuscito a evadere dal Tartaro, la prigione di massima sicurezza in cui vengono rinchiusi i criminali più pericolosi della società. Se il Re dei Villain è potuto fuggire, è solamente grazie al suo Quirk, condiviso con Tomura Shigaraki. Sfruttando questo legame, che permette ai due di scambiarsi pensieri come onde radio, sono riusciti a coordinare l'attacco in simultanea al carcere.

Può All Might fare lo stesso con Deku? Nel corso dei capitoli precedenti, abbiamo visto Midoriya, immerso nei meandri della sua mente, conversare con la Vestigia del suo maestro. Ma non solo, entrando in contatto con Izuku, anche Toshinori è riuscito a "sincronizzarsi" con il suo fantasma.

In base alla recente rivelazione su All For One e Shigaraki, si aprono due possibili scenari. Prossimamente, Toshinori Yagi potrebbe decidere di rinunciare alla sua vita fisica per permettere alla Vestigia di concedere tutto il suo potere a Deku. La seconda ipotesi, che però pare più remota, vede Toshinori recuperare momentaneamente la sua Muscle Form per aiutare Midoriya nella battaglia finale.

Vi piacerebbe vedere una sfida All Might e Deku Vs. All For One e Shigaraki? Vi lasciamo alle teorie su My Hero Academia 329 e a un artwork fanmade di Eri e Kota.