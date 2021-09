My Hero Academia 328 spoiler: una connessione imprevista, alleati e nemici si muovono

All Might è tornato se stesso grazie a un aiuto imprevisto e ora è pronto per tornare ad aiutare i propri colleghi e allievi in questa dura fase di My Hero Academia. All'orizzonte permangono nubi oscure da distruggere il prima possibile, cosa succederà?

Mentre la 1-A fa riprendere Deku, anche il resto del mondo si muove negli spoiler di My Hero Academia 328.

Il capitolo inizia con un flashback che ci porta a circa un mese prima degli attuali eventi, durante l'evasione di massa da Tartarus. Uno dei prigionieri è eccitato perché finalmente potrà tornare nelle città a rapire donne. Tuttavia Stain appare e lo uccide. Sembra interessato a ottenere informazioni, quindi si dirige direttamente nella sala monitor, dove è sopravvissuta una sola guardia che tiene stretta la registrazione dei filmati di sorveglianza. Stain rivela di essere una bestia che combatte per una società giusta, prendendosi la registrazione. All'esterno, All for One inizia a radunare seguaci, ma Stain decide di muoversi da solo rispettando il desiderio dell'uomo appena morto.

Torniamo al presente e vediamo All Might con Tsukauchi, quest'ultimo sfinito con occhiaie e barba incolta. Iniziano a parlare dell'evasione da Tartarus e delle informazioni di Stain. Probabilmente il tutto è riuscito perché All for One ha la sua coscienza connessa tra il suo vero corpo e quello di Shigaraki. All Might però non è convinto dato che nel caso del One for All, la connessione è univoca. L'unica eccezione è quando tenne la mano di Midoriya in ospedale, ottenendo accesso al se stesso nel One for All. Per questo secondo lui All for One è riuscito a trovare qualche altro metodo.

L'onda d'urto scatenata da All for One per l'evasione quindi potrebbe essere stata utile non solo per distruggere il sistema di sorveglianza ma anche per mandare un messaggio. Intanto però ottengono un'informazione importante: il corpo di Shigaraki sarà pronto in 38 giorni. Tsukauchi e Sansa restano impietriti dato che pensavano di avere quantomeno due mesi, secondo le informazioni ottenute dall'ospedale di Jaku. Ciò vuol dire che, con tutto il tempo passato, nel giro di pochi giorni il corpo di Shigaraki sarà perfetto.

La scena di My Hero Academia 328 si sposta poi in un edificio con tante bandiere, forse un quartier generale internazionale degli eroi. Vediamo i rappresentanti di Egitto, Singapore e altri leader discutere della situazione, con uno di essi che rivela di non essere riuscito a fermare la partenza di una propria eroina verso il Giappone: l'eroina numero uno degli USA ed ex allieva di All Might, Star and Stripe.