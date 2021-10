My Hero Academia 329 approda su Manga Plus: l'Occidente entra in scena

Le tavole conclusive dell'ultimo appuntamento con My Hero Academia hanno mostrato un'interessante conversazione dei rappresentanti delle Nazioni Unite, impegnati a riflettere sulla rilevanza che potrebbero avere le azioni di All For One anche al di fuori del Giappone.

Per questo il capitolo 329, ora disponibile su Manga Plus si apre con una magnifica pagina dedicata a Stars and Stripres, Pro Hero Numero 1 degli Stati Uniti d'America, già in viaggio verso il Sol Levante. Le prime pagine sono tuttavia dedicate ad All For One stesso, che sicuro di essere sfuggito alle autorità, illustra i suoi prossimi obiettivi a Iguchi.

Scopriamo successivamente che una delle preoccupazioni maggiori dei leader si rivela veritiera. All For One ha contatti in tutto il mondo, e se in Giappone gli Heroes sono riusciti a contenere la nascita di nuove organizzazioni criminali, questo è un fenomeno piuttosto comune e in continua crescita all'estero. Sembra che All For One abbia anche in mente di ottenere il Quirk di Stars and Stripes, la donna più potente del pianeta, nonché rappresentante della Hero Society americana.

Rivolgendosi direttamente a Spinner, All For One gli ordina di aiutare Shigaraki sul campo di battaglia. Intanto i superstiti del Fronte di Liberazione del Paranormale agiscono per scatenare la scintilla della rivolta per catturare l'attenzione di nuovi possibili alleati. Mentre Hawks e Best Jeanist si stanno dirigendo verso Stars and Stripes, Endeavor individua un altra persona a circa 50 chilometri di distanza.

Si tratta di Tomura Shigaraki, che dà il benvenuto alla Pro Hero, pronta ad entrare in azione. Per concludere vi ricordiamo che manga poco al completamento di Shigaraki, e vi lasciamo al commento di Horikoshi su Deku e Lady Nagant.