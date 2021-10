My Hero Academia 329: il confronto tra due n°1 a colori grazie al team hexamandle

La storia di My Hero Academia si sta lentamente addentrando nelle fasi finali della narrazione e a breve prenderà luogo un conflitto di enorme portata. Entrambi i fronti stanno ultimando i preparativi per l'imminente battaglia che, in un modo o nell'altro, vedrà protagonisti gli attuali personaggi più forti.

Il confronto tra Shigaraki e Star and Stripes è iniziato e il capitolo 330 promette tanta azione ed eclatanti colpi di scena. Tuttavia, l'epico scontro tra l'eroina n°1 degli Stati Uniti d'America e il leader in pectore del fronte dei Villain è destinato a interrompersi bruscamente dal momento che l'autore, Kohei Horikoshi, si è preso una piccola pausa dalla serializzazione di My Hero Academia. Pertanto, dunque, rivedremo il capitolo 331 soltanto il 31 ottobre su Manga Plus.

Ad ogni modo, i ragazzi di hexamandle hanno colto l'occasione per realizzare una variante a colori dell'ultima tavola del 229, quella in cui Shigaraki e Star and Stripes si preparano alla battaglia. Potete dare un'occhiata alla splendida pagina a colori in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

Non ci resta dunque che attendere questo fine settimana per scoprire come reagiranno i due micidiali personaggi a questo attesissimo confronto. Fino ad allora, diteci cosa ne pensate del lavoro di hexamandle con un commento qua sotto.